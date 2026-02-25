Скидки
Песчанокопская «Чайка» сообщила о временном переезде в Подольск

Песчанокопская «Чайка» сообщила о временном переезде в Подольск
Пресс-служба песчанокопской «Чайки» сообщила о временном переезде команды в Подольск из-за реконструкции домашнего стадиона.

«Футбольный клуб «Чайка» сообщает о временном переезде команды для проведения домашних матчей. Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, приносим извинения за возможные неудобства.

Ближайшие игры пройдут в Подольске на стадионе «Труд». Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности.

Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», – сообщает телеграм-канал «Чайки».

«Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 21 встречу. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.

