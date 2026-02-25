Скидки
Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» за драку

Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) на официальном сайте опубликовала сообщение касательно драки в матче 24-го тура АПЛ между «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

«Независимая регулирующая комиссия оштрафовала футбольные клубы «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» за массовую стычку на матче Премьер-лиги в субботу, 31 января 2026 года.

Утверждается, что «Челси» не обеспечил отсутствие неподобающего и/или провокационного поведения игроков команды около 95-й минуты. Кроме того, «Вест Хэм Юнайтед» не обеспечил отсутствие неподобающего и/или провокационного и/или агрессивного поведения игроков команды в это же время.

Оба клуба впоследствии признали свою вину. После слушания регулирующая комиссия наложила на «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» штрафы в размере £ 325 тыс. и £ 300 тыс. соответственно», — сказано в сообщении FA.

