В «Ахмате» отреагировали на слухи об отмене трансфера нападающего Валойса

Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на слухи об отмене трансфера колумбийского нападающего Йошана Валойса. 21-летний форвард присоединился к грозненцам в январе 2025-го. Ранее он выступал за «Депортиво Пасто».

«Валойс заявлен за наш клуб в статусе свободного агента. Контракт с бывшим клубом расторг. Он действительно улетел в Колумбию из-за определённых причин, которые я озвучивать не буду», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе клуба из столицы Чечни 22 набранных очка в 18 турах.

