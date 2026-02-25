Тренер «Боруссии» Ковач: у нас хорошие шансы, но играть на 0:0 — это не наш вариант
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 20:45 мск. Первая игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У нас хорошие шансы. Мы должны играть в свой футбол, как делали это в Дортмунде. Нам нужно выложиться на максимум и постараться повторить все те положительные моменты, что были в первой встрече. Мы не хотим просто удерживать результат; играть на 0:0 — это не наш вариант. Если нам удастся забить быстрый гол, это придаст нам огромную уверенность», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
