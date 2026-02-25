Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Боруссии» Ковач: у нас хорошие шансы, но играть на 0:0 — это не наш вариант

Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 20:45 мск. Первая игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
«У нас хорошие шансы. Мы должны играть в свой футбол, как делали это в Дортмунде. Нам нужно выложиться на максимум и постараться повторить все те положительные моменты, что были в первой встрече. Мы не хотим просто удерживать результат; играть на 0:0 — это не наш вариант. Если нам удастся забить быстрый гол, это придаст нам огромную уверенность», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

