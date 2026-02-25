Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуарирапа перешёл из «Сочи» в китайский «Чжэцзян Гринтаун»

Гуарирапа перешёл из «Сочи» в китайский «Чжэцзян Гринтаун»
Комментарии

Венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в аренду в «Чжэцзян Гринтаун». Об этом сообщают аккаунты китайского клуба в социальных сетях.

Меньше месяца назад форвард вернулся в российскую команду после аренды в «Шарджу». Нападающий перебрался в команду из ОАЭ в сентябре 2025 года. Всего за арабский клуб он сыграл в пяти матчах чемпионата, проведя на поле 29 минут и забив один гол.

В составе «Сочи» Гуарирапа выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. В Российской Премьер-Лиге венесуэлец также играл за московский ЦСКА, отметившись пятью мячами в 30 встречах.

Материалы по теме
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Рейтинг
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android