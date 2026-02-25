Тренер «Монако» — о матче с «ПСЖ»: шансы ещё есть, если выйдем на поле с тем же настроем

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.

«Мы не должны накручивать себя. Нам просто нужно быть амбициозными, даже если нам противостоит лучшая команда Франции. Шансы всё ещё есть, если мы выйдем на поле с тем же настроем и желанием, что и в первом матче», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Победитель пары сыграет в 1/8 финала турнира с «Барселоной» или «Челси». Матчи 1/8 финала пройдут 10-11 и 17-18 марта.