Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» — о матче с «ПСЖ»: шансы ещё есть, если выйдем на поле с тем же настроем

Тренер «Монако» — о матче с «ПСЖ»: шансы ещё есть, если выйдем на поле с тем же настроем
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не должны накручивать себя. Нам просто нужно быть амбициозными, даже если нам противостоит лучшая команда Франции. Шансы всё ещё есть, если мы выйдем на поле с тем же настроем и желанием, что и в первом матче», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Победитель пары сыграет в 1/8 финала турнира с «Барселоной» или «Челси». Матчи 1/8 финала пройдут 10-11 и 17-18 марта.

Материалы по теме
Луис Энрике высказался о предстоящем матче «ПСЖ» с «Монако» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android