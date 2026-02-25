Тренер «Монако» — о матче с «ПСЖ»: шансы ещё есть, если выйдем на поле с тем же настроем
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы не должны накручивать себя. Нам просто нужно быть амбициозными, даже если нам противостоит лучшая команда Франции. Шансы всё ещё есть, если мы выйдем на поле с тем же настроем и желанием, что и в первом матче», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
Победитель пары сыграет в 1/8 финала турнира с «Барселоной» или «Челси». Матчи 1/8 финала пройдут 10-11 и 17-18 марта.
