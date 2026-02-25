Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о регулярных опозданиях полузащитника «Зенита» Вендела на тренировочные сборы команды после отпуска.

«Я бы расстался с таким игроком [если был руководителем «Зенита»]. Ответ однозначный. Какой бы ни была команда, один человек не может выйти и обыграть всех. А когда футболисту позволяют делать то, чего не позволительно другим, это не идёт на пользу», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне на счету полузащитника гол и три результативные передачи в 15 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.