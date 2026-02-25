Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кузьмичёв ответил, что делать «Зениту» с Венделом

Агент Кузьмичёв ответил, что делать «Зениту» с Венделом
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о регулярных опозданиях полузащитника «Зенита» Вендела на тренировочные сборы команды после отпуска.

«Я бы расстался с таким игроком [если был руководителем «Зенита»]. Ответ однозначный. Какой бы ни была команда, один человек не может выйти и обыграть всех. А когда футболисту позволяют делать то, чего не позволительно другим, это не идёт на пользу», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне на счету полузащитника гол и три результативные передачи в 15 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Эксклюзив
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android