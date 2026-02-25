Сон Хын Мин обогнал Лионеля Месси по ожидаемой трансферной стоимости — TransferRoom

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин возглавил рейтинг футболистов МЛС по ожидаемой трансферной стоимости. Об этом сообщает аккаунт компании TransferRoom в социальной сети X. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Сон Хын Мин («Лос-Анджелеса»).

2. Эммануэль Латте Лат («Атланта Юнайтед).

3. Родриго Де Пауль («Интер Майами»).

4. Кевин Денки («Цинциннати»).

5. Херман Бертераме («Интер Майами»).

6. Лионель Месси («Интер Майами»).

7. Эвандер («Цинциннати»).

8. Ирвин Лосано («Сан-Диего»).

9. Мюрто Узуни («Остин»).

10. Андерс Дрейер («Сан-Диего»).

Действующим победителем МЛС является «Интер Майами», переигравший в финале «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).