Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин обогнал Лионеля Месси по ожидаемой трансферной стоимости — TransferRoom

Сон Хын Мин обогнал Лионеля Месси по ожидаемой трансферной стоимости — TransferRoom
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин возглавил рейтинг футболистов МЛС по ожидаемой трансферной стоимости. Об этом сообщает аккаунт компании TransferRoom в социальной сети X. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Сон Хын Мин («Лос-Анджелеса»).

2. Эммануэль Латте Лат («Атланта Юнайтед).

3. Родриго Де Пауль («Интер Майами»).

4. Кевин Денки («Цинциннати»).

5. Херман Бертераме («Интер Майами»).

6. Лионель Месси («Интер Майами»).

7. Эвандер («Цинциннати»).

8. Ирвин Лосано («Сан-Диего»).

9. Мюрто Узуни («Остин»).

10. Андерс Дрейер («Сан-Диего»).

Действующим победителем МЛС является «Интер Майами», переигравший в финале «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

Материалы по теме
Президент «Барселоны»: мы хотели вернуть Месси в 2023 году, но он выбрал «Интер Майами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android