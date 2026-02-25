Илья Агапов из ЦСКА задержан в Уфе. Он в нетрезвом виде угрожал охраннице школы – источник

В Уфе задержан футболист ЦСКА Илья Агапов. Минувшей ночью он пьяным залез в здание музыкальной школы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации издания, ночью нетрезвый спортсмен проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице. Женщина вызвала Росгвардию. Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог. Ночь он провёл в отделении.

Напомним, в зимнее трансферное окно Агапов перешёл в «Уфу» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.