Агент Баринова высказался о жёстком фоле игрока против Батракова в товарищеском матче ЦСКА

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы новичка ЦСКА Дмитрия Баринова и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в подкасте «Премьер-лига несправедливости» высказался о грубом фоле опорника армейцев на игроке железнодорожников в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'     2:1 Воробьёв – 55'     2:2 Комличенко – 104'     3:2 Мусаев – 127'    

«Никаких вопросов (с адаптацией – Прим. «Чемпионата») нет. С партнёрами по сборной России он уже был знаком, со многими у него товарищеские и дружеские отношения. Думаю, Баринов будет играть в тройке полузащитников с Кисляком и Обляковым.

Что касается фола Баринова на Батракове в товарищеском матче, Диму знаю со времени, когда он только пришёл в академию «Локо». Его подкат – точно не про подлость. Да, в трансляции это смотрелось не очень приятно. Но Дима сразу подошёл и извинился. И уж точно у него нет никаких плохих мыслей про ребят, с которыми провёл много времени. Это можно увидеть по тому, как они общались перед матчем. Да, сыграно не очень корректно, с учётом статуса встречи можно было убрать ногу. Но это точно не было намеренно», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал летом текущего года.

