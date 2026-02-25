Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тренер «Галатасарая»: «Ювентус» — сильная команда, но мы должны навязать свой план на игру

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой турецкой команды со счётом 5:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
«Для нас ничего не меняется. Нам нужно начать ответный матч так же, как и первый. Мы должны навязать свой план на игру. «Ювентус» — сильная команда. Как коллектив с точки зрения формы игроков и морального духа мы в «Галатасарае» сейчас в очень хорошем положении. Нам просто нужно сохранять уверенность и твёрдо стоять на ногах», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Победитель пары сыграет в 1/8 финала турнира с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем». Матчи 1/8 финала пройдут 10-11 и 17-18 марта.

