Тренер «Галатасарая»: «Ювентус» — сильная команда, но мы должны навязать свой план на игру

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой турецкой команды со счётом 5:2.

«Для нас ничего не меняется. Нам нужно начать ответный матч так же, как и первый. Мы должны навязать свой план на игру. «Ювентус» — сильная команда. Как коллектив с точки зрения формы игроков и морального духа мы в «Галатасарае» сейчас в очень хорошем положении. Нам просто нужно сохранять уверенность и твёрдо стоять на ногах», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Победитель пары сыграет в 1/8 финала турнира с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем». Матчи 1/8 финала пройдут 10-11 и 17-18 марта.