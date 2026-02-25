Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Синицын: «Будё-Глимт» отдал всё для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о выходе «Будё-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда в стыковом противостоянии плей-офф турнира победила «Интер» с общим счётом 5:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20'     1:1 Эспозито – 30'     2:1 Хёуге – 61'     3:1 Хёг – 64'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Я не смотрел игру, только статистику. Судя по ней, вся команда билась. Было в районе 20-30 ударов в сторону ворот, но до ворот дошло не так много. Хороший результат для команды, в частности для Хайкина. Первая победа «Будё-Глимт» меня удивила, вторая уже стала закономерной. Это уже не симптоматика, а явная болезнь. «Интеру» надо что-то делать, большие команды должны после этого делать выводы.

Феномен побед норвежского клуба заключается в тренерской работе, сплочённом коллективе, объединении целью и стремлении отдать всё ради победы. Они всё отдали», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

