Синицын: «Будё-Глимт» отдал всё для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о выходе «Будё-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда в стыковом противостоянии плей-офф турнира победила «Интер» с общим счётом 5:2.

«Я не смотрел игру, только статистику. Судя по ней, вся команда билась. Было в районе 20-30 ударов в сторону ворот, но до ворот дошло не так много. Хороший результат для команды, в частности для Хайкина. Первая победа «Будё-Глимт» меня удивила, вторая уже стала закономерной. Это уже не симптоматика, а явная болезнь. «Интеру» надо что-то делать, большие команды должны после этого делать выводы.

Феномен побед норвежского клуба заключается в тренерской работе, сплочённом коллективе, объединении целью и стремлении отдать всё ради победы. Они всё отдали», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.