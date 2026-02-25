Скидки
Месси признал, что мог сменить гражданство и играть за сборную Испании

Месси признал, что мог сменить гражданство и играть за сборную Испании
Комментарии

38-летний аргентинский полузащитник «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о возможности смены гражданства на ранних этапах своей карьеры. Он отметил, что Испания проявляла интерес к его персоне и пыталась убедить его выступать за свою сборную.

«В какой-то момент со мной связалась сборная Испании. Они пытались меня переубедить. Я аргентинец, но приехал в Барселону ещё совсем молодым. Была возможность играть за Испанию, но я всегда хотел представлять Аргентину», — приводит слова Месси beIN Sports.

Месси дебютировал за сборную Аргентины 17 августа 2005 года в матче с Венгрией. В этом поединке он вышел на поле на 64-й минуте, но был удалён менее чем через минуту за грубый удар в горло соперника. Несмотря на неудачный старт, Месси провёл 196 матчей за национальную команду и забил 115 голов. В составе сборной он выиграл два Кубка Америки и чемпионат мира 2022 года.

