УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на временную дисквалификацию Престианни
УЕФА на официальном сайте сообщил, что отклонил апелляцию «Бенфики» на временную дисквалификацию полузащитника команды Джанлуки Престианни. Таким образом, футболист пропустит ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом».
«Апелляционный орган УЕФА сегодня принял следующее решение:
Апелляция, поданная футбольным клубом «Бенфика», отклонена. Следовательно, решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остаётся в силе.
Господин Джанлука Престианни по-прежнему временно отстранён от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА, в котором он мог бы принять участие», — сказано в сообщении УЕФА.
