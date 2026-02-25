Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на временную дисквалификацию Престианни

УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на временную дисквалификацию Престианни
УЕФА на официальном сайте сообщил, что отклонил апелляцию «Бенфики» на временную дисквалификацию полузащитника команды Джанлуки Престианни. Таким образом, футболист пропустит ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
«Апелляционный орган УЕФА сегодня принял следующее решение:

Апелляция, поданная футбольным клубом «Бенфика», отклонена. Следовательно, решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остаётся в силе.

Господин Джанлука Престианни по-прежнему временно отстранён от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА, в котором он мог бы принять участие», — сказано в сообщении УЕФА.

