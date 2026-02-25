Агент Кузьмичёв: Саусь — первый выбор «Спартака» на позицию правого защитника

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв в подкасте «Премьер-лига несправедливости» высказался о переходе защитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак». Сделка состоялась в зимнее трансферное окно.

«Саусь – хорошее приобретение. Мне он понравился в «Балтике», хотя Владислав закрывал там весь фланг. В «Спартак» же, как понимаю, его позвали на место правого защитника. И даже новый контракт Денисова не говорит, что Саусь идёт на лавку. Думаю, что он первый выбор на позицию. Саусь способен выиграть конкуренцию у Денисова», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Владислав Саусь является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне в его активе гол и две результативные передачи в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.