Канчельскис: в наше время россияне играли в каждой стране! Смотрю: «Боже, что произошло?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о малом количестве российских футболистов в европейских клубах и сравнил нынешнюю ситуацию с периодом 1990-х годов.

«Вы представляете, сколько наших футболистов было в Европе в 1990-е? Столько футболистов было! Сейчас смотрю и думаю: «Боже, что же произошло? Почему нет наших футболистов в Европе?» В наше время сколько футболистов играли в Италии, Испании: Шалимов, Мостовой, Карпин, Онопко, Колыванов. В каждой стране играли! Сейчас приятно, что представители России делают маленькое, но хорошее дело», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, норвежский «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, обыграл по сумме двух встреч итальянский «Интер» со счётом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.