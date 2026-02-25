Защитник «Зенита» Дивеев поздравил вратаря «Будё‑Глимт» Хайкина с выходом в 1/8 финала ЛЧ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в телеграм-канале поздравил вратаря «Будё‑Глимт» Никиту Хайкина с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежская команда в стыковом противостоянии плей-офф турнира победила «Интер» с общим счётом 5:2.

«Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели вчера за нашего парня? Мы с Никитой познакомились в сборной, а пару лет назад встретились семьями на отдыхе, с тех пор поддерживаем тёплые отношения!» — написал Дивеев, сопроводив публикацию совместной фотографией с Хайкиным.

В 1/8 финала турнира «Будё‑Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».