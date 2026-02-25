Защитник «Зенита» Дивеев поздравил вратаря «Будё‑Глимт» Хайкина с выходом в 1/8 финала ЛЧ
Поделиться
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в телеграм-канале поздравил вратаря «Будё‑Глимт» Никиту Хайкина с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежская команда в стыковом противостоянии плей-офф турнира победила «Интер» с общим счётом 5:2.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20' 1:1 Эспозито – 30' 2:1 Хёуге – 61' 3:1 Хёг – 64'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58' 0:2 Эвьен – 72' 1:2 Бастони – 76'
«Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели вчера за нашего парня? Мы с Никитой познакомились в сборной, а пару лет назад встретились семьями на отдыхе, с тех пор поддерживаем тёплые отношения!» — написал Дивеев, сопроводив публикацию совместной фотографией с Хайкиным.
В 1/8 финала турнира «Будё‑Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
19:23
-
19:10
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:50
-
18:41
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:10
-
18:07
-
18:07
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
17:00