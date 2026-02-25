Скидки
Защитник «Зенита» Дивеев поздравил вратаря «Будё‑Глимт» Хайкина с выходом в 1/8 финала ЛЧ

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в телеграм-канале поздравил вратаря «Будё‑Глимт» Никиту Хайкина с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежская команда в стыковом противостоянии плей-офф турнира победила «Интер» с общим счётом 5:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20'     1:1 Эспозито – 30'     2:1 Хёуге – 61'     3:1 Хёг – 64'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели вчера за нашего парня? Мы с Никитой познакомились в сборной, а пару лет назад встретились семьями на отдыхе, с тех пор поддерживаем тёплые отношения!» — написал Дивеев, сопроводив публикацию совместной фотографией с Хайкиным.

В 1/8 финала турнира «Будё‑Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

