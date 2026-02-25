Онана настроен вернуть место в старте «Ман Юнайтед» после аренды в Турции — The Guardian

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий «Трабзонспор», намерен вернуть себе место в стартовом составе английского клуба. Камерунский вратарь готов бросить вызов голкиперу Сенни Ламменсу, что создаст дополнительные сложности для тренера Майкла Кэррика при выборе основного голкипера. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, 29-летний Онана планирует вернуться в Манчестер и побороться за второй шанс. Вратарь понимает, что вытеснить Ламменса из стартового состава будет непросто, но полон решимости не покидать клуб в следующем сезоне, даже если это приведёт к сокращению игрового времени.

Аренда Онаны в «Трабзонспоре» истекает в конце текущего сезона. Он перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» в 2023 году за € 50 млн. За это время Онана провёл 102 матча за манчестерцев, пропустив 150 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 24 матчах.