Спортивный директор «Балтики» рассказал, почему Саусь перешёл в «Спартак», а не ЦСКА

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян раскрыл детали перехода флангового защитника Владислава Сауся из калининградской команды в московский «Спартак», рассказав, почему латераль не перешёл в ЦСКА.

«Было несколько клубов, которые вели с нами переговоры. Где-то это было вялотекуще, где-то были просто зондирования. «Спартак» в этом плане действовал очень стремительно. Переговоры закрылись, на самом деле, за два-три дня. Был оффер, который мы отклонили. Потом был второй оффер, и мы его приняли. И, в принципе, сделка была закрыта», – сказал Маргарян в видео пресс-службы «Балтики».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

