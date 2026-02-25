Агент Баринова и Батракова высказался о трансферной кампании «Локомотива»

Дмитрий Кузьмичёв, агент полузащитников сборной России Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, в подкасте «Премьер-лига несправедливости» оценил трансферную кампанию «Локомотива». В зимнюю паузу состав команды пополнил только полузащитник Лукас Вера.

«Конечно, не хватает глубины состава. Когда из-за карточек или травм выпадает пару игроков, это уже серьёзно влияет. Приход Лукаса Веры не заставил тратить большие средства. А в остальном клуб был ограничен в возможностях. В интервью Ульянов сказал, что с «Балтикой» не удалось договориться по Максиму Петрову из-за денег.

Олейников требовал 5 млн рублей в месяц? Такие зарплаты в «Локо» есть. Другой вопрос, как игрока оценивает менеджмент. Возможно, они считают, что футболист ещё недостоин такой зарплаты и должен прийти на меньшую. Это игрок не на перспективу, ты его берёшь и понимаешь, что ждать в ближайшие два-три года. Может, тут дело не в зарплате, а в чём-то другом», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».