Главная Футбол Новости

Стала известна версия игрока ЦСКА Агапова о предполагаемом правонарушении в нетрезвом виде

Комментарии

Защитник ЦСКА Илья Агапов, на правах аренды выступающий за «Уфу», опроверг информацию о проникновении в здание детской музыкальной школы в нетрезвом виде.

«Врёт Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси — оно не приехало. Решил: пройду два квартала. В мороз околел и зашёл по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…

Агапов просидел в участке сутки. Сейчас его отпустили. И только после этого история выползла на свет», — сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Комментарии
