Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузьмичёв: выкуп Дурана «Зенитом» маловероятен, цифры контракта «взорвут» общественность

Кузьмичёв: выкуп Дурана «Зенитом» маловероятен, цифры контракта «взорвут» общественность
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв в подкасте «Премьер-лига несправедливости» высказался о переходе колумбийского нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский «Зенит», а также оценил вероятность подписания с форвардом полноценного контракта.

«Если Дуран за три месяца поможет решить «Зениту» задачи, все скажут, что это потрясающий ход. Мне кажется маловероятным полноценный выкуп. Условия контракта тогда просто «взорвут» общественность. Но чтобы не переносить 100-летие на следующий год, вполне хороший трансфер. Для меня же «Краснодар» — всё равно фаворит на титул», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Джон Дуран перебрался в «Зенит» из саудовского «Аль-Насра» на условиях аренды до конца текущего сезона. Первую часть сезона-2025/2026 нападающий провёл в турецком «Фенербахче».

Материалы по теме
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android