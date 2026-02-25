Кузьмичёв: выкуп Дурана «Зенитом» маловероятен, цифры контракта «взорвут» общественность

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв в подкасте «Премьер-лига несправедливости» высказался о переходе колумбийского нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский «Зенит», а также оценил вероятность подписания с форвардом полноценного контракта.

«Если Дуран за три месяца поможет решить «Зениту» задачи, все скажут, что это потрясающий ход. Мне кажется маловероятным полноценный выкуп. Условия контракта тогда просто «взорвут» общественность. Но чтобы не переносить 100-летие на следующий год, вполне хороший трансфер. Для меня же «Краснодар» — всё равно фаворит на титул», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Джон Дуран перебрался в «Зенит» из саудовского «Аль-Насра» на условиях аренды до конца текущего сезона. Первую часть сезона-2025/2026 нападающий провёл в турецком «Фенербахче».