Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Уфе» отреагировали на новость о правонарушении Агапова в нетрезвом виде

В «Уфе» отреагировали на новость о правонарушении Агапова в нетрезвом виде
Комментарии

Футбольный клуб «Уфа» в официальном телеграм-канале опубликовал сообщение касательно эпизода, в котором защитник команды Илья Агапов, права на которого принадлежат ЦСКА, якобы поругался с охранницей в музыкальной школе, находясь в нетрезвом виде.

«ФК «Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб уже ведёт внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — сказано в сообщении уфимцев.

Материалы по теме
Стала известна версия игрока ЦСКА Агапова о предполагаемом правонарушении в нетрезвом виде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android