В «Уфе» отреагировали на новость о правонарушении Агапова в нетрезвом виде

Футбольный клуб «Уфа» в официальном телеграм-канале опубликовал сообщение касательно эпизода, в котором защитник команды Илья Агапов, права на которого принадлежат ЦСКА, якобы поругался с охранницей в музыкальной школе, находясь в нетрезвом виде.

«ФК «Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб уже ведёт внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — сказано в сообщении уфимцев.