В «Уфе» отреагировали на информацию о задержании полицией защитника Ильи Агапова

В «Уфе» отреагировали на информацию о задержании полицией защитника Ильи Агапова
Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная отреагировал на информацию о задержании полицией защитника ЦСКА Ильи Агапова, выступающем в аренде в уфимском клубе.

«Илья Агапов был сегодня на тренировке. Пока без каких-либо комментариев. Вся информация будет на наших официальных ресурсах», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в прессе появилась информация, что спортсмен в нетрезвом виде проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего Агапова задержала Росгвардия.

Напомним, в зимнее трансферное окно Агапов перешёл в «Уфу» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.

