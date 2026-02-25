Агент Флориана Вирца надеется на переход полузащитника в «Реал»

Фолькер Штрут, агент полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца, выразил желание, чтобы его клиент перешёл в мадридский «Реал».

«Когда обсуждался переход в «Ливерпуль» или «Баварию», я связался с Хаби Алонсо и сказал ему: «Ты должен забрать парня из «Байера» с собой в «Реал». Хаби ответил: «Не стоит мне об этом говорить, передай это [президенту «Реала»] Флорентино Пересу».

В результате я отправил ему сообщение: «Дорогой Флорентино, я уже много раз упоминал тебе: у меня есть игрок, которого я настоятельно рекомендую. Флориан Вирц способен сделать любую команду в мире лучше».

В том году просто было неподходящее время из-за состава и бюджета. Даже казна «Реала» не всегда полна. Но я по-прежнему надеюсь, что Флориан когда-нибудь окажется там», – приводит слова агента Bild.