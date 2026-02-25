Агент Джикии рассказал, почему Георгий перестал играть в Турции

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии, в подкасте «Премьер-лига несправедливости» объяснил, почему футболист потерял место в составе турецкого «Антальяспора»

«У него была травма. А пока восстанавливался, в «Антальяспоре» сменился тренер. И тот считает, что Георгий пока не набрал кондиции. Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке. Может летом вернуться в Россию? Всё возможно. Если будет интересный вариант, почему нет», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Георгий Джикия перебрался в «Антальяспор» из «Химок» в летнее трансферное окно. В последний раз россиянин выходил на поле 8 ноября 2025 года в 12-м туре с «Бешикташем» (1:3). Последние шесть матчей он провёл в запасе.