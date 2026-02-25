Спортивный директор «Балтики» раскрыл детали перехода воспитанника «Спартака» Шильцова

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян раскрыл детали перехода воспитанника «Спартака» Константина Шильцова в калининградский клуб.

«Костю Шильцова я знаю со времён, когда он ещё играл за «Мастер-Сатурн». Такая была «десятка», современная, мобильная, активная на мяче, тонкий игрок. Сейчас, наверное, в игровой модели, которую мы играем — 3-4-3, он будет инсайдом, футболист на позицию Титкова, Макса Петрова. Набор качеств, которые он показывал в «Нефтехимике»: высокое исполнительское мастерство, тонкое понимание футбола, умение комбинировать в финальной трети, что очень важно для этой позиции, плюс антропометрические данные, которые тоже ему идут в плюс, так как в современном футболе они всё больше и больше имеют вес. Поэтому думаю, с точки зрения перспектив это хорошая сделка. Если брать цену и качество, мы очень довольны этой сделкой», — сказал Маргарян в видео пресс-службы «Балтики».

23-летний полузащитник «Балтики» до конца нынешнего сезона продолжит выступать за «Нефтехимик», в котором играет с 2024-го. На данный момент хавбек провёл 21 матч в Первой лиге и забил один гол.