Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Балтики» раскрыл детали перехода воспитанника «Спартака» Шильцова

Спортивный директор «Балтики» раскрыл детали перехода воспитанника «Спартака» Шильцова
Комментарии

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян раскрыл детали перехода воспитанника «Спартака» Константина Шильцова в калининградский клуб.

«Костю Шильцова я знаю со времён, когда он ещё играл за «Мастер-Сатурн». Такая была «десятка», современная, мобильная, активная на мяче, тонкий игрок. Сейчас, наверное, в игровой модели, которую мы играем — 3-4-3, он будет инсайдом, футболист на позицию Титкова, Макса Петрова. Набор качеств, которые он показывал в «Нефтехимике»: высокое исполнительское мастерство, тонкое понимание футбола, умение комбинировать в финальной трети, что очень важно для этой позиции, плюс антропометрические данные, которые тоже ему идут в плюс, так как в современном футболе они всё больше и больше имеют вес. Поэтому думаю, с точки зрения перспектив это хорошая сделка. Если брать цену и качество, мы очень довольны этой сделкой», — сказал Маргарян в видео пресс-службы «Балтики».

23-летний полузащитник «Балтики» до конца нынешнего сезона продолжит выступать за «Нефтехимик», в котором играет с 2024-го. На данный момент хавбек провёл 21 матч в Первой лиге и забил один гол.

Материалы по теме
Итоги экспорта футболистов Первой лиги в РПЛ зимой-2026. И 3 основных вывода по трансферам
Итоги экспорта футболистов Первой лиги в РПЛ зимой-2026. И 3 основных вывода по трансферам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android