Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аталанта — Боруссия Дортмунд: стартовые составы команд на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026, 25 февраля

«Аталанта» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Аталанта» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслужит Хосе Санчес Мартинес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
1-й тайм
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'    

Стартовые составы команд

«Аталанта»: Карнезекки, Хин, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Бернаскони, Самарджич, Залевски, Скамакка.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Джан, Антон, Бенсебаини, Рюэрсон, Беллингем, Нмеча, Свенссон, Брандт, Байер, Гирасси.

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов дортмундская команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
