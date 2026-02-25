Тренер «Ростова» Альба: потихоньку идёт мой прогресс, рад продолжать работу в клубе

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил, как изменилась его работа с момента утверждения в своей должности на постоянной основе. Кроме того, специалист высказался о нынешнем состоянии полузащитника Константина Кучаева.

«Не знаю, как изменилась моя жизнь. Год прошёл, много моментов было хороших, много — плохих. Но самое главное — продолжаем работать, клуб работает. Конечно, моя жизнь поменялась, когда ты главный тренер, то много новой работы. Думаю, потихоньку идёт уже мой прогресс. Я уже начал привыкать к новым вещам для себя. Рад продолжать работу здесь.

В чём «Ростов» заметно прибавил за время сборов? Каждая товарищеская игра — это как тренировка для нас. Улучшаем игру, готовимся к чемпионату и не смотрим на результат. Были хорошие результаты, были плохие, но мы даже не обсуждали это. «Ростов» — единственный клуб РПЛ без новичков зимой? Ну, это вопрос не ко мне, я знаю, что клуб работает, смотрит игроков. Посмотрим, что будет.

Когда будет готов Кучаев? Он уже в общей группе и работает с нами. Понятно, что ему нужно набрать форму, он уже может играть, но в старте быть пока не готов», — передаёт слова Альбы «РБ Спорт».