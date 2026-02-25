Скидки
Футбол Новости

Канищев: «Зенит» может вновь вернуть себе титул

Канищев: «Зенит» может вновь вернуть себе титул
Комментарии

Бывший российский нападающий Александр Канищев рассказал, при каких условиях «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» может вновь вернуть себе титул только в том случае, если будет хороший микроклимат, заряженность на достижение результата без исключения всех игроков. На поле всё делают футболисты, если они выходят с полной самоотдачей, мастерства у «Зенита» хватит на две команды.

Всё зависит от того, какой будет настрой на решение задач. Не просто на словах: «Мы хотим вернуть титул». А прыгнуть выше одного места и быть заряженными, всего себя отдать на борьбу, тогда у «Зенита» нет вариантов — они будут первыми», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 40 очков.

