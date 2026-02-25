Сергей Семак — о Венделе: он не умеет читать, считать, писать, но занимается любимым делом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с экс-футболистами санкт-петербургского клуба Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым высказался о бразильском полузащитнике команды Венделе. Хавбек был оштрафован из-за опоздания на зимний тренировочный сбор сине-бело-голубых после отпуска.

— Про Вендела уже много спрашивали, и вы много раз отвечали. Но меня, знаете, что удивляет? Что Вендел опоздал, а мы смотрели игру — по физике он точно был одним из лучших, если не лучший. То есть это просто феномен его тела и физических кондиций или что, природа?

— Не только. И природа, и его состояние обусловлено тем, что он при своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде всё равно к нему относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает — это его желание всегда играть в футбол. Даже когда у него есть определённые проблемы с задней поверхностью бедра, когда он пропускает какое-то время, когда его пытаешься поберечь, не брать на Кубок или какие-то матчи, он [говорит]: «Тренер, я хочу играть, хочу играть».

Очень редко найдёшь футболиста, который всегда хочет играть. Он фанат футбола. Едет в отпуск, встречается с друзьями, играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своё любимое дело, что занимается футболом. Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру, — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале «Зенита».