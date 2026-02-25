Хосеп Гвардиола посетил матч «Будё-Глимт» с «Интером» — Tuttomercatoweb
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Будё-Глимт» и итальянским «Интером» (2:1), который состоялся в Милане. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58' 0:2 Эвьен – 72' 1:2 Бастони – 76'
Вероятно, это связано с возможным исходом жеребьёвки 1/8 финала турнира, которая состоится 27 февраля. На этой стадии «горожане» сыграют либо с «Будё-Глимт», либо с победителем противостояния мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики».
На общем этапе «Манчестер Сити» с 16 очками расположился на восьмой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, тем самым избежав необходимости выступления в стыковых играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:36
-
20:35
-
20:31
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:33
-
19:23
-
19:10
-
19:03
-
18:59
-
18:58