Хосеп Гвардиола посетил матч «Будё-Глимт» с «Интером» — Tuttomercatoweb

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Будё-Глимт» и итальянским «Интером» (2:1), который состоялся в Милане. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Вероятно, это связано с возможным исходом жеребьёвки 1/8 финала турнира, которая состоится 27 февраля. На этой стадии «горожане» сыграют либо с «Будё-Глимт», либо с победителем противостояния мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики».

На общем этапе «Манчестер Сити» с 16 очками расположился на восьмой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, тем самым избежав необходимости выступления в стыковых играх.