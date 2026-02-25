Скидки
23:00 Мск
Футбол

Хосеп Гвардиола посетил матч «Будё-Глимт» с «Интером» — Tuttomercatoweb

Хосеп Гвардиола посетил матч «Будё-Глимт» с «Интером» — Tuttomercatoweb
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Будё-Глимт» и итальянским «Интером» (2:1), который состоялся в Милане. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

Вероятно, это связано с возможным исходом жеребьёвки 1/8 финала турнира, которая состоится 27 февраля. На этой стадии «горожане» сыграют либо с «Будё-Глимт», либо с победителем противостояния мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики».

На общем этапе «Манчестер Сити» с 16 очками расположился на восьмой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, тем самым избежав необходимости выступления в стыковых играх.

