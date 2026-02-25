Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить сборную Марокко — Marca

Бывший тренер «Барселоны» Хави рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера сборной Марокко. По информации Marca, испанец может заменить Валида Реграги, однако официальные переговоры пока не начались.

По данным источника, обсуждение смены руководства команды связано с неудачным выступлением марокканцев на домашнем Кубке африканских наций. Хави, вероятно, не согласится возглавить сборную перед ЧМ-2026 из-за недостатка времени для выстраивания игры. Он готов обсудить возможность работы со сборной в преддверии ЧМ-2030.

25 февраля стало известно о решении Валида Реграги подать в отставку. В 2022 году специалист привёл сборную к историческому полуфиналу чемпионата мира. 18 января марокканцы уступили Сенегалу в финале Кубка африканских наций со счётом 0:1 в дополнительное время.