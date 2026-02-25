Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить сборную Марокко — Marca

Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить сборную Марокко — Marca
Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Хави рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера сборной Марокко. По информации Marca, испанец может заменить Валида Реграги, однако официальные переговоры пока не начались.

По данным источника, обсуждение смены руководства команды связано с неудачным выступлением марокканцев на домашнем Кубке африканских наций. Хави, вероятно, не согласится возглавить сборную перед ЧМ-2026 из-за недостатка времени для выстраивания игры. Он готов обсудить возможность работы со сборной в преддверии ЧМ-2030.

25 февраля стало известно о решении Валида Реграги подать в отставку. В 2022 году специалист привёл сборную к историческому полуфиналу чемпионата мира. 18 января марокканцы уступили Сенегалу в финале Кубка африканских наций со счётом 0:1 в дополнительное время.

Материалы по теме
Месси признал, что мог сменить гражданство и играть за сборную Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android