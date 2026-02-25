Полузащитник «Пари НН» Мухин: Шпилевский прививает команде смелый стиль игры

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Антон Мухин высказался о стиле игры команды под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.

— Тебе нравится то, что делает Шпилевский?

— Он прививает команде достаточно смелый, очень агрессивный стиль игры, который у команды не так часто был по ходу прошлого сезона. Я отмечаю этот стиль как плюс для команды, — сказал Мухин в эфире «Матч Премьер».

На данный момент нижегородская команда с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре чемпионата России «Пари Нижний Новгород» 28 февраля на выезде встретится с «Локомотивом».