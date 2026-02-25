Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Пари НН» Мухин: Шпилевский прививает команде смелый стиль игры

Полузащитник «Пари НН» Мухин: Шпилевский прививает команде смелый стиль игры
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Антон Мухин высказался о стиле игры команды под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.

— Тебе нравится то, что делает Шпилевский?
— Он прививает команде достаточно смелый, очень агрессивный стиль игры, который у команды не так часто был по ходу прошлого сезона. Я отмечаю этот стиль как плюс для команды, — сказал Мухин в эфире «Матч Премьер».

На данный момент нижегородская команда с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре чемпионата России «Пари Нижний Новгород» 28 февраля на выезде встретится с «Локомотивом».

Материалы по теме
Тренер «Пари НН» Шпилевский: уверен в ребятах, вижу их большой прогресс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android