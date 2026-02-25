Скидки
Футбол Новости

Коутиньо навряд ли перейдёт в ЦСКА. Он хочет выступать в МЛС или закончить карьеру — ESPN

Коутиньо навряд ли перейдёт в ЦСКА. Он хочет выступать в МЛС или закончить карьеру — ESPN
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны», «Ливерпуля» и «Баварии» Филиппе Коутиньо навряд ли примет предложение о трансфере московского ЦСКА. Бразильский футболист рассматривает переход в МЛС или завершение карьеры. Об этом сообщает ESPN.

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с «Васко да Гама» из-за давления со стороны болельщиков. На текущий момент Коутиньо является свободным агентом.

Больше всего матчей в клубной карьере бразильский полузащитник провёл за «Ливерпуль» — 201. В этих встречах он отметился 54 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего хавбека составляет € 3,5 млн.

