Агуэро: Артета доказал, что он замечательный тренер — выстроил крепкую команду

Агуэро: Артета доказал, что он замечательный тренер — выстроил крепкую команду
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высоко отозвался о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете.

«Артета доказал, что он замечательный тренер. Выстроил крепкую команду, которая знает, как играть, борется за титул. Просто вспомните, как давно «Арсенал» выигрывал Премьер-лигу, как близко он подходил к этому на протяжении последних лет. Думаю, если вы поинтересуетесь у болельщиков «Арсенала», они скажут, что хотели бы оставить Артету в команде на долгие годы», — приводит слова Агуэро Arsenal News Channel.

На данный момент лондонская команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

