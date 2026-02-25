Дель Пьеро высказался о текущем состоянии итальянского футбола

Бывший нападающий и капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро ответил на вопрос о текущем состоянии итальянского футбола.

«Это сложная ситуация. Не всё так плохо, как кажется, но 90 или 95% — это да. Это результат того, что происходило в Италии в последние годы. Уровень инвестиций низкий. Другие рынки стали намного, намного крупнее нашего.

Проблемы? Стадионы. Мы знаем, что для улучшения ситуации нужно показывать лучшие результаты за пределами поля. Системы подготовки молодых игроков? Мы видим, как дортмундская «Боруссия» играет с «Аталантой» с двумя итальянцами, родившимися в 2008 году. Простите? Что происходит? Почему у нас нет этих итальянцев, почему они играют в Дортмунде?

Считаю, что в финансовом плане нашим командам нужно лучше регулировать расходы. Не нужно иметь столько долгов. У нас не у всех есть владельцы, как у «Ювентуса», которые выписывают большой чек в конце сезона. Нам нужно вновь обрести любовь к игре, не только на поле. Нам нужно быть более ответственными за то, что мы показываем публике, порой возникает так много спорных моментов», — приводит слова Дель Пьеро ESPN.