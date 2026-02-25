Дмитрий Баранник: ЦСКА всегда был хорошим филиал-клубом «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ, а также оценил взаимоотношения сине-бело-голубых и ЦСКА на трансферном рынке.

«Ожидаю упорную борьбу за призовые места. Пять команд претендуют на верхние строчки. Чемпионство же будет разыграно между «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. Надеюсь, «Зенит» станет чемпионом. Но если не они, то ЦСКА.

ЦСКА всегда был хорошим филиал-клубом «Зенита». Многие воспитанники туда перешли сейчас. В 1991 году, когда ЦСКА стал чемпионом, там было много питерских воспитанников. Но это всё больше шутка — ЦСКА в этом году показывает интересный и содержательный футбол», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.