Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баранник: ЦСКА всегда был хорошим филиал-клубом «Зенита»

Дмитрий Баранник: ЦСКА всегда был хорошим филиал-клубом «Зенита»
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ, а также оценил взаимоотношения сине-бело-голубых и ЦСКА на трансферном рынке.

«Ожидаю упорную борьбу за призовые места. Пять команд претендуют на верхние строчки. Чемпионство же будет разыграно между «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. Надеюсь, «Зенит» станет чемпионом. Но если не они, то ЦСКА.

ЦСКА всегда был хорошим филиал-клубом «Зенита». Многие воспитанники туда перешли сейчас. В 1991 году, когда ЦСКА стал чемпионом, там было много питерских воспитанников. Но это всё больше шутка — ЦСКА в этом году показывает интересный и содержательный футбол», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Эксклюзив
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Комментарии
