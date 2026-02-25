«ПСЖ» поздравил с днём рождения Матвея Сафонова

«ПСЖ» поздравил с днём рождения российского вратаря команды Матвея Сафонова. Игроку сборной России исполнилось 27 лет. Парижский клуб в своём аккаунте в социальных сетях опубликовал пост с текстом: «С днём рождения, Матвей» и фотографиями голкипера с выигранными трофеями и моментом после финала Межконтинентального кубка — 2025 с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), на котором сокомандники Сафонова качают его на руках. Напомним, в той игре россиянин отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Российский голкипер выиграл в составе «ПСЖ» шесть трофеев. Он становился победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».