«Ювентус» — «Галатасарай»: стартовые составы команд на ответный матч плей-офф ЛЧ

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» (Италия) и «Галатасарай» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслужит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Перин, Гатти, Локателли, Келли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Калюлю, Йылдыз, Копмейнерс, Консейсау, Дэвид.

«Галатасарай»: Чакыр, Шаллаи, Якобс, Санчес, Бардакджи, Ланг, Торрейра, Сара, Лемина, Осимхен, Йылмаз.

В первом матче «Галатасарай» победил «Ювентус» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.