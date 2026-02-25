Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Сперцян — о переходе в клуб из Европы: если говорить честно, кто заплатит?

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в беседе с бывшим одноклубником Фёдором Смоловым назвал причины, почему его переход в клуб из европейского чемпионата до сих пор не состоялся. Ранее сам футболист заявлял о желании попробовать себя в Европе.

— Ты сам сказал, что три года уже эти все разговоры ведутся на предмет потенциального ухода. Ты сам хочешь попробовать. Что тебе нужно сделать по-футбольному, как ты думаешь, чтобы всё-таки это произошло? Тебе чего-то не хватает или это, наоборот, такая ситуация, где ты делаешь от себя всё возможное, всё ништяк, но вот, может не получиться.
— Да, думаю, вообще здесь не футбольные моменты.

— Ну, то есть политически, соответственно, из-за ситуации, да? Если мы берём, например, чемпионат Германии, скорее всего, туда невозможен трансфер в принципе.
— Ну да. Так очень много есть клубов, которые просто политически или боятся, наверное, думают, что за меня надо платить там. Если говорить честно, ты это, по-моему, даже сам говорил. Кто заплатит?

— Нет, € 25 млн, думаю, невозможно, конечно. Но если условно € 12-15 млн, мне кажется, можно.
— Даже € 12-15 млн, — сказал Сперцян в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

