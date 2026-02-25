Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Это просто позор». Престианни — об отклонённой апелляции на свою дисквалификацию

«Это просто позор». Престианни — об отклонённой апелляции на свою дисквалификацию
Комментарии

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни в соцсетях отреагировал на новость об отклонённой апелляции своего клуба на временную дисквалификацию со стороны УЕФА. Стоит отметить, что через некоторое время аргентинец удалил публикацию.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подкат без мяча виден, никакого наказания нет. Санкции без доказательств — это в пределах нормы. В «Реале» больше ничего не скрывают. Это просто позор», — приводит слова публикации игрока A Bola.

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма. На данный момент организация изучает эпизод.

