«Это просто позор». Престианни — об отклонённой апелляции на свою дисквалификацию

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни в соцсетях отреагировал на новость об отклонённой апелляции своего клуба на временную дисквалификацию со стороны УЕФА. Стоит отметить, что через некоторое время аргентинец удалил публикацию.

«Подкат без мяча виден, никакого наказания нет. Санкции без доказательств — это в пределах нормы. В «Реале» больше ничего не скрывают. Это просто позор», — приводит слова публикации игрока A Bola.

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма. На данный момент организация изучает эпизод.