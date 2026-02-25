Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канищев: «Балтика» вряд ли глобально удивит нас в весенней части сезона РПЛ

Канищев: «Балтика» вряд ли глобально удивит нас в весенней части сезона РПЛ
Бывший российский нападающий Александр Канищев поделился ожиданиями от выступления «Балтики» во второй половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Балтика» вряд ли глобально удивит в весенней части сезона. Команда — старательная и очень заряженная, у них есть хороший микроклимат, но глобально претендовать на какие-то места в верхней части турнирной таблицы вряд ли получится.

В отдельном матче с таким соперником, как «Зенит», «Краснодар» они могут показать результат. Но думаю, что «Балтика» будет на пятом-шестом или седьмом месте. Всё-таки это ещё не та команда, которая должна быть наверху», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 40 очков.

