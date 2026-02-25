Фёдор Смолов назвал клуб Серии А, в который мог бы перейти Сперцян летом

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов в беседе с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном назвал итальянский клуб, в который мог бы перебраться капитан «быков» в летнее трансферное окно

— Кстати, по поводу чемпионата Италии, мне кажется, ещё потенциальная трудность именно в позиции. Потому что если посмотреть, возьмём пример Мактоминея, который играл «шестёрку» в «Юнайтед», в сборной, сюда пришёл, играет «восьмёрку», бокс-ту-бокс, здоровый и борьбу держит. Твои сильные стороны — «восьмёрка-десятка», да, например. А там никто с «десяткой» не играет, мне кажется, там в центре надо, чтобы ты туда-сюда бегал по 14 км. Если так посмотреть, кто? Ну, Модрич пришёл, но он всё равно ниже играет, да, в «Милане». Барелла в «Интере».

— Не, ну в «Интере» они вообще играют втроём.

— Я имею в виду, если даже анализировать, в какую команду потенциально, где есть там «десятка»? У «Комо» есть вот этот аргентинец [Нико Пас], за которого там уже сотку предлагают. Вот он уйдёт, в «Комо» можно пойти к Сеску [Фабрегасу]. В теории. Кто из команд играет с позицией «десятки»? Почти никто, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.