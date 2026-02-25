Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Португалии рассматривает перенос матча с Мексикой — The Touchline

Сборная Португалии рассматривает перенос матча с Мексикой — The Touchline
Комментарии

Некоторые игроки сборной Португалии высказали мнение, что товарищеский матч с Мексикой не следует проводить в Мексике, как планировалось, из-за соображений безопасности. Игра запланирована на 28 марта 2026 года. Рассматривается возможность переноса встречи в США, где проживает значительное количество мексиканцев. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Изначально матч должен был состояться в рамках открытия обновлённого стадиона «Ацтека» в Мехико, и многие билеты уже были проданы. Однако беспорядки в стране могут повлиять на планы. Теперь всем участникам предстоит проанализировать, возможно ли изменить место проведения матча.

Напомним, летом Мексика вместе с США и Канадой примет чемпионат мира. Накануне президент Мексики заверила общественность, что проведению первенства планеты в стране ничего не угрожает.

Материалы по теме
Португальская федерация футбола установила цель для команды на ЧМ-2026 — The Touchline
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android