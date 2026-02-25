Сборная Португалии рассматривает перенос матча с Мексикой — The Touchline

Некоторые игроки сборной Португалии высказали мнение, что товарищеский матч с Мексикой не следует проводить в Мексике, как планировалось, из-за соображений безопасности. Игра запланирована на 28 марта 2026 года. Рассматривается возможность переноса встречи в США, где проживает значительное количество мексиканцев. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Изначально матч должен был состояться в рамках открытия обновлённого стадиона «Ацтека» в Мехико, и многие билеты уже были проданы. Однако беспорядки в стране могут повлиять на планы. Теперь всем участникам предстоит проанализировать, возможно ли изменить место проведения матча.

Напомним, летом Мексика вместе с США и Канадой примет чемпионат мира. Накануне президент Мексики заверила общественность, что проведению первенства планеты в стране ничего не угрожает.