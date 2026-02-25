Скидки
Главная Футбол Новости

Каньисарес: поступок Престианни может сильно повлиять на его будущее

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес поделился мнением о расистском скандале, главным действующим лицом которого стал полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни.

«Отсутствие игровой практики будет наименьшей из проблем Престианни, потому что данная история оставит свой след на нём. Это молодой игрок, который хочет добиться успеха в мировом футболе, но то, что он сделал, может сильно повлиять на его будущее. В футболе ошибки вне поля могут оставить больший след, чем успехи на нём.

Дайте ему хороший совет, дайте ему понять, лучшее, что он может сделать, — это исправить причинённый им вред. Знаю, он этого не сделает, но это было бы лучше для него, для «Бенфики» и для его агентов. Престианни молод, у него ещё всё впереди. Если он не отреагирует должным образом, его имя навсегда останется в мировом футболе в контексте этого эпизода», — сказал Каньисарес в интервью для радио Marca.

