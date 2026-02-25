Скидки
«Такое редко встречается в футболе». Талалаев оценил перспективы Сауся в «Спартаке»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил перспективы экс-игрока калининградцев Владислава Сауся в «Спартаке».

«Мы понимали, что Владу для реализации своего потенциала нужны свободные зоны, но, если он будет играть впереди, их у него будет немного. Следовательно, нам нужно было создать ему эту зону. Мы ставили над ним полузащитника, который смещениями в центр ему эту фланговую зону освобождал. Это уже групповые, командные взаимодействия. Когда над Саусем располагался Фернандес, Владу просто некуда было бежать. Алекс стоял на бровке и ждал, когда ему дадут мяч, чтобы дальше его тащить. Чтоб вскрыть эту бровку, Фернандесу нужно было уходить в середину. А он не хотел просто бегать — хотел играть на свободных мячах. Пряхин, Титков, Йенне, Макс Петров, Ковалёв с бо́льшим пониманием относятся к тому, что мы просим. Плюс важно, кто Сауся поддерживал со спины. Это и опорный полузащитник, готовый закрывать зону (Мендель, Беликов, Илюха Петров), и, конечно, Варатынов. Они с Саусем понимали друг друга уже без слов — по жесту, взгляду.

Когда говорят, что Саусю будет сложно адаптироваться в другой команде, я считаю, что это не так. Но во многом это будет зависеть от партнёров рядом с ним, не только от тренера. Если они ему помогут, всё будет замечательно на любом уровне. Потому что этот игрок научился мыслить и имеет баланс 50 на 50 в обороне и атаке, что очень редко встречается в современном футболе», — рассказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

