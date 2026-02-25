Скидки
Футбол

Хавбек «Фламенго» Пакета: те, кто знают Винисиуса, могут подтвердить, какой он добрый

Хавбек «Фламенго» Пакета: те, кто знают Винисиуса, могут подтвердить, какой он добрый
Комментарии

Полузащитник «Фламенго» Лукас Пакета поддержал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который, как сообщалось ранее, подвергся расистским оскорблениям со стороны полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни во время матча этих команд в Лиге чемпионов.

«Мы много общаемся с Вини, но очень грустно быть свидетелем того, что с ним происходит. Те, кто его знают, могут подтвердить, какой он добрый человек. Люди возлагают на него бремя, которое он не должен нести. Он жертва. Я, «Фламенго» и вся команда хотим от души его поддержать.

Мы надеемся, что это разрешится как можно скорее. Это зашло слишком далеко. Пережить и испытать подобные действия — это ужасно», — приводит слова бразильца ESPN.

