«Аталанта» — «Боруссия» Д: Скамакка открыл счёт на пятой минуте

В эти минуты проходит матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Аталанта» (Италия). Команды играют на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хосе Санчес Мартинес из Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу клуба из Бергамо «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На пятой минуте нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперёд.

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов дортмундская команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.