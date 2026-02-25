Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: Джон Дуран — опция номер один для «Зенита»

Александр Гришин: Джон Дуран — опция номер один для «Зенита»
Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин оценил переход нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит» на правах аренды.

«Дуран — опция номер один для «Зенита». Они искали именно такого забивного нападающего. Кассьерра ушёл, Лусиано отдали в ЦСКА и, соответственно, они неплохо усилились — взяли Дивеева с российским паспортом и развязали Семаку руки впереди, чтобы ставить там иностранцев, которые играют более креативно, чем Соболев и другие футболисты», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля. Арендное соглашение действует до лета 2026 года. В первой части нынешнего сезона колумбийский форвард играл за «Фенербахче», за который провёл 21 матч во всех турнирах, где забил пять голов и сделал три ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Материалы по теме
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android