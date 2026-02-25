Александр Гришин: Джон Дуран — опция номер один для «Зенита»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин оценил переход нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит» на правах аренды.

«Дуран — опция номер один для «Зенита». Они искали именно такого забивного нападающего. Кассьерра ушёл, Лусиано отдали в ЦСКА и, соответственно, они неплохо усилились — взяли Дивеева с российским паспортом и развязали Семаку руки впереди, чтобы ставить там иностранцев, которые играют более креативно, чем Соболев и другие футболисты», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля. Арендное соглашение действует до лета 2026 года. В первой части нынешнего сезона колумбийский форвард играл за «Фенербахче», за который провёл 21 матч во всех турнирах, где забил пять голов и сделал три ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.